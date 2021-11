Roma, segretaria positiva in Campidoglio: test per Gualtieri

Paura in Campidoglio: una segretaria dello staff di Gualtieri, appena nominata dalla giunta dem, è risultata positiva al Covid. Ier il sindaco, col resto della squadra che lavora negli uffici al primo piano di Plazzo Senatorio, è stato sottoposto al tampone. Per Gualtieri e gli altri collaboratori l'esito è stato negativo. Contagio scampato, quindi, anche se per sicurezza, l'esaame probabilmente sarà ripetuto a distanza di qualche giorno. «Il sindaco è negativo e continuerà a lavorare in ufficio», fanno sapere dal Comune.

