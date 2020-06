Roma, Covid-19: via al corso di formazione su inquadramento clinico e percorsi terapeutici

questi tra gli obiettivi del Corso di Formazione a distanza sincrona Artemisia Onlus dal titolo: “Infezione da Covid-19. Inquadramento clinico e percorsi terapeutici: i più avanzati sistemi di profilassi, diagnosi e terapie”. Per la prima volta si affronta il fenomeno Covid19 a tutto tondo, attraverso l’analisi dell’evoluzione della virosi ed i percorsi clinico-diagnostici e terapeutici. ​La prima edizione del corso si svolge nei giorni 10, 17 e 24 giugno 2020, dalle ore 17. L ’evento è accreditato per complessivi 19.8 crediti ECM ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie. Il corso sarà trasmesso in live streaming nei giorni e orari indicati e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM. L’iniziativa è promossa ed organizzata da Artemisia onlus, associazione delle Reti di Centri clinici diagnostici Artemisia Lab.

Il Corso di formazione Artemisia Onlus, con la collaborazione ed il patrocinio delle Società scientifiche SIFCS e della SIMCRI, vede impegnati primari esponenti del mondo scientifico ed accademico e professionisti con esperienza sul campo. Saranno illustrati gli studi ed i dati medico-scientifici più aggiornati, utili all’orientamento sui meccanismi più rilevanti, ad oggi conosciuti, alla base dei processi patologici e/o psicosociali connessi al fenomeno Covid19, (p er saperne di più e iscriversi: Artemisia Onlus - 800 967 510 www.associazioneartemisia.it).

Orientare il personale sanitario ad assicurare al meglio il primo consulto medico e di conseguenze le cure, garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza al territorio: