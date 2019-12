Cotral rinnova la flotta: entro il 2020 cinquecento bus in più sulle strade del Lazio

Cotral, nel 2020 in arrivo 500 bus in più sulle strade del Lazio. Lo ha annunciato il presidente della Regione Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alla Mobilità Mauro Alessandri e alla presidente di Cotral Amalia Colaceci. I nuovi pullman rinnoveranno completamente il parco mezzi dell'azienda. . I primi 50 entreranno in servizio sulle strade del Lazio prima di Natale. La gara in due lotti è stata aggiudicata la scorsa primavera e ha permesso l'acquisto di 360 Solaris Interurbino 12 metri, 120 Iveco 12 metri con pianale ribassato per garantire piena accessibilità. A questi si aggiungeranno 20 minibus per linee a bassa affluenza che saranno acquistati il prossimo anno con una gara già in corso.



L'investimento totale è di 106 milioni di euro, ed è previsto inoltre il full service manutentivo per dieci anni. I mezzi, è stato sottolineato, sono stati acquistati con soldi di Cotral, per la prima volta nella storia dell'azienda senza ricorso a finanziamenti pubblici straordinari. «La Regione ci diede all'inizio una mano - ha spiegato la presidente Colaceci - poi ci ha detto

camminate da soli

. Stiamo iniziando a farlo. Abbiamo fatto un mutamento culturale: non siamo più una azienda che si guarda solo dentro, ma pensa agli utenti. Abbiamo fatto passi avanti inimmaginabili». I nuovi bus sono dotati di prese usb per la ricarica degli smartphone, telecamere di videosorveglianza e di ausilio alla guida, moderni‎ equipaggiamenti di bordo e dispositivi per la sicurezza degli autisti. Tutti i pullman sono euro 6 e permetteranno una notevole riduzione delle emissioni e dei consumi, oltre a migliorare le performance del servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA