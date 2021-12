Sabato 4 Dicembre 2021, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 01:28

Sarà un sabato pomeriggio difficile per la circolazione nel centro storico della Capitale: proprio nel primo giorno di un weekend che, in pratica, apre il periodo clou dello shopping natalizio. Oltre alle preoccupazioni per i possibili assembramenti - oggi entra in vigore l’obbligo di mascherine all’aperto nelle principali strade a vocazione commerciale - ci saranno tre manifestazioni a creare ulteriori disagi ai romani. Tutte le proteste saranno seguite con particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, anche per verificare il rispetto delle norme anti-contagio da Covid, a partire proprio dall’uso delle mascherine. Alle 18, inoltre, è in programma all’Olimpico il big match Roma-Inter, per il quale è stato preparato un piano specifico di sicurezza e viabilità, con divieti di sosta nell’area del Foro Italico.



LE PROTESTE

I problemi principali per il traffico cittadino sono previsti a causa del corteo dei sindacati di base Cobas, Cub e Usb - in programma dalle 15 alle 19, da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto - contro la politica economica del Governo. Prevista la partecipazione di circa tremila persone: i manifestanti percorreranno viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, per concludere il corteo nell’area di piazza Venezia.



IL TRASPORTO

Durante la protesta l’Atac sarà costretta a deviare o limitare diverse linee del trasporto pubblico, che transitano nelle strade interessate: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910. In caso di una possibile chiusura al traffico estesa anche a piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito, viale del Teatro Marcello e via Cesare Battisti, ci saranno ulteriori deviazioni per gli autobus 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.



I SIT-IN

Sempre nel pomeriggio sono in programma due manifestazioni “statiche”, senza corteo, ma sempre nelle aree più delicate della circolazione cittadina. Dalle 15 in piazza dell’Esquilino (nell’area compresa tra via Cavour e l’Obelisco) sit-in del Movimento per il diritto all’abitare. I partecipanti successivamente si uniranno al corteo dei Cobas: all’iniziativa è prevista la partecipazione di 200 persone. Dalle 15 alle 17, infine, altra manifestazione contro le politiche economiche di Palazzo Chigi: al Circo Massimo si ritroveranno i manifestanti chiamati in piazza dal Movimento fronte del dissenso contro le misure del Governo di Mario Draghi. Prevista la partecipazione di circa cinquecento persone.



L’APPELLO

Sui rischi della giornata di proteste nel centro storico interviene anche l’assessore regionale alla sanità: «Desidero rivolgere un appello affinché chi manifesta lo faccia nel rispetto dei corretti comportamenti di contrasto alla pandemia, indossando la mascherina - sottolinea Alessio D’Amato - La nostra Regione ha un valore Rt a 1,01, più basso del valore nazionale (1,20), ma comportamenti scorretti possono favorire la curva d’incidenza. Non facciamo come altre aree del Paese che, per colpa di comportamenti scorretti, ora si ritrovano in zona gialla». Oggi, sempre sul fronte della mobilità, per lavori sullo scambio tranviario tra viale Trastevere e via Induno, le linee 3 e 8 viaggeranno con bus navetta sostitutivi lungo tutto il percorso da Valle Giulia alla stazione di Trastevere e da Casaletto a piazza Venezia.