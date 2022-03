Roma, corruzione a San Giovanni-Cinecittà: arrestati vigile e imprenditore

Sei arresti e altre quattro persone indagate nel Municipio VII a Roma (municipio a est della Capitale che si estende da San Giovanni fino a Cinecittà). Le accuse vanno dalla corruzione al falso. L'indagine delle Fiamme gialle so è concentrata su dpendenti pubblici che chiudevano un occhio sui controlli e agevolavano le autorizzazioni richieste dai clienti di un ufficio tecnico di proprietà di un fratello e una sorella di Roma. Per questo, gli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Roma, hanno eseguito le misure cautelari, ordinate dal Gip, nei confronti di sei persone. Ai domiciliari sono finiti i due fratelli romani e un agente della polizia locale di Roma Capitale. Per altri due agenti e un funzionario amministrativo del VII Municipio, è stato disposta l'interdizione dal servizio per tre mesi. In tutto, però, sarebbero dieci le persone indagate dai finanzieri per reati che, a vario titolo, vanno dal falso, alla corruzione, alla rivelazione del segreto d'ufficio, con l'aggravante dell'associazione.

Tutti i fatti contestati e ricostruiti nell'indagine che si è avvalsa di riprese video e intercettazioni telefoniche, si sarebbero svolti nel VII municipio di Roma nel cui gruppo della polizia locale operano i tre agenti coinvolti. Secondo gli investigatori a fronte della corresponsione di somme di denaro o altre utilità da parte dei soci dello studio tecnico, gli appartenenti alla polizia locale di Roma e il funzionario amministrativo del Municipio VII, avrebbero fornito informazioni riservate, avvisato preventivamente l'effettuazione di controlli di polizia amministrativa, omesso di rilevare irregolarità o violazioni in occasione dei controlli e agevolato il rilascio di licenze e autorizzazioni in favore dei clienti dello studio.

Sulla base degli elementi di prova finora raccolti e grazie alla fattiva collaborazione fornita dagli enti pubblici per i quali lavorano gli indagati, il Gip ha ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati, per i quali la Procura della Repubblica ha richiesto l'applicazione delle misure cautelari.

