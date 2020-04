Coronavirus, le botteghe diventano hi-tech: la spesa si fa con un clic. Consegna a domicilio

E se la spesa si potesse fare con un semplice clic, esplorando scaffali, frigoriferi e banchi di botteghe rigorosamente artigianali del proprio quartiere? L'idea è venuta ad Andrea Vitaletti professore di Ingegneria informatica all'università La Sapienza di Roma che ha messo insieme un'équipe di ex allievi a lavoro (ovviamente in modalità smart working) per creare un prodotto innovativo che riserva la consegna a domicilio o il ritiro in piena sicurezza. L'obiettivo è quello di evitare, se non addirittura eliminare, le file di persone per strada in una città in quarantena. La norcineria 4.0, insomma, sembra proprio a portata di mano. Ed è così che è nata la piattaforma “ColliGo - Ritira la spesa in sicurezza”, frutto di un progetto open-source, gratuito e senza scopo di lucro, che mette in connessione diretta commercianti e consumatori.

Come funziona? Per i potenziali clienti basta iscriversi (gratuitamente, ça va sans dire), andando su https://www.colligo.shop/home e avere un canale di comunicazione che può essere Whatsapp, Messenger o Telegram. I negozianti di negozi artigianali devono iscriversi su www.colligo.shop/commercianti. «In questo modo, possiamo ordinare la spesa nelle botteghe di quartiere, facendocela portare a casa o andando a ritirarla senza fare la fila. Acquirenti e negozianti potranno concludere la transazione in piena libertà ed autonomia, nelle modalità concordate», spiega il professore Vitaletti.

Il significato del nome della piattaforma, poi, è un inno alla condivisione ai tempi del Covid-19: «Niente tecnicismi informatici, ma puro latino - dice Vitaletti - Vuol dire raccogliere, ricondurre, ma anche unire». Il progetto vanta il sostegno de “La Pecora Nera Editore”, specializzata nel settore enogastronomico e già promotrice della campagna social #facciospesainbottega. Dopo Roma, da dove è partita la piattaforma, ColliGo sta raggiungendo le botteghe di quartiere di Milano. L'obiettivo è di espanderla nel resto d’Italia. Con l'idea di rimanere un servizio per la collettività.

