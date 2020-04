Coronavirus, Spallanzani: 202 casi, cresce il numero dei guariti e ci sono meno ricoverati

Continua il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi. I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 202. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio. Quelli dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 170. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. È questo l'ultimo bollettino quotidiano dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Ultimo aggiornamento: 14:40

