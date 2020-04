© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se questa quarantena fosse un vino sarebbe un cesanese del piglio di un bel rosso rubino a significare simbolicamente la lunga passione che ci ha portato a viverla». Roberta Pepi, quarant'anni, ristoratrice di terza generazione nel rione Monti, gusta l'attesa della riapertura della sua attività con ansia e timore che non ci sia abbastanza supporto da parte del governo. Motivo per cui ieri ha riconsegnato simbolicamente le chiavi della sua attività alla sindaca Raggi: «Questa chiave simboleggia la tradizione: la quarta generazione».«La quarantena sarebbe un vino al naso intensissimo con spiccate note di bacche e che, continuando a parafrasare la situazione attuale, un po' si nascondono e tendono pian piano a scoprirsi e farsi conoscere. In bocca un carattere pieno, invadente, di corpo e con una buona longevità, che per un vino è un'ottima caratteristica ma per la quarantena, ahinoi, è una vera nota dolente questa longevità». Il mestiere, come un virus, si infila dappertutto. Anche quando sei lontana dalla tua amata cucina in via Panisperna, e pensi a quella cucina silente, le lame dormienti chiuse nel cassetto, le padelle e i fuochi freddi, snaturati, niente soffritti in sottofondo, i vapori chiusi nell'apnea di un ricordo di ciò che era la convivialità prima del coronavirus. Che fine farà quella cerimoniosità con cui i sommelier stappano le bottiglie di vino per i commensali? L'attesa del piatto sarà disturbata dall'ansia di contare quanto e quante persone saranno lontane da noi?LA CHIAVEI ristoratori vendono soprattutto esperienze, e non solo del palato, ma proprio dello stare insieme, sono terrorizzati dal dopo, e dal plexiglas. Per questo Roberta, ieri, si è prestata come capofila di una piccola delegazione di ristoratori del Movimento Horeca (oltre 185mila in tutta Italia) per consegnare simbolicamente una chiave di plastica alla sindaca Virginia Raggi, per dirle: «Sono le chiavi dei nostri ristoranti: si faccia portavoce con il governo, ci aiuti a non sparire, io come tanti, a ottobre saranno 20 anni che faccio questo lavoro, lo stesso di mio nonno, rischiamo di chiudere per sempre». Già. Un grido di allarme che viene dai titolari ma che racchiude un popolo intero: dagli chef ai lavapiatti. «Tutti importanti: pensate che un lavapiatti è quello che accende i fuochi la mattina: è indispensabile», racconta Roberta che come tanti non vede arrivare la cassa integrazione per i suoi dipendenti.ANNUSARE IL TAPPOE poi c'è il mestiere, la voglia matta di tornare a misurarsi sul campo. Quello che le manca di più è «quando i miei clienti si facevano raccontare il menù e consigliare ad occhi chiusi il vino, la mia più grande passione».Per ora ci sono solo ipotesi di come sarà andare al ristorante: ci sarà il personale con la mascherina, sicuro. Sarà come prima? «Si prepara la bottiglia, si porge al cliente, si racconta l'etichetta e l'annata per poi arrivare ad analizzare il tappo nella sua olfattiva - scandisce Roberta - Ecco, chi ha un ottimo naso non avrà problemi, perché la mascherina chirurgica ho provato che non è molto impattante per questo senso, almeno per me, però si immagini la scena prima e dopo, con e senza guanti e mascherina». Per questo Roberta sta già pensando a far parlare i suoi vini in una «carta sensoriale, umorale, molto descrittiva e: solo vini italiani». «Ci sarà un'attenzione estrema a non rincarare i prezzi, sono sicura che gli amici del mondo del vino, in questo ci aiuteranno. Oggi c'è bisogno di solidarietà estrema», riflette. Va bene, ma quando si riaprirà? «Non lo so - dice Roberta e intanto fa la spesa col pensiero - Di fatto ho lasciato il mio locale con l'insalata di carciofi, pancetta croccante e scaglie di pecorino...e di fatto non so come lo ritroverò. Con dei gustosi ed estivi spaghettoni alla colatura di alici, burrata e pane raffermo oppure con una calda zuppa di lenticchie nere?».