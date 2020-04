Coronavirus Roma, violano la quarantena per spacciare hashish: arrestati due romani

Alla faccia della quarantena. Ignorano le misure di sicurezza, escono di casa e vanno in giro a spacciare hashish. Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno arrestato 2 ragazzi, entrambi romani, di 23 e 25 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati sorpresi dai militari mentre si trovavano in strada, in via Kafka. Alla vista della pattuglia i due hanno tentato di allontanarsi per evitare il controllo.



Dopo averli fermati, nel corso delle verifiche, i carabinieri li hanno trovati in possesso di un panetto di 95 grammi di hashish. A quel punto, i controlli si sono spostati nelle rispettive abitazioni, dove i militari hanno recuperato altri 73 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi. I due ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria. Entrambi sono stati sanzionati anche per aver violato il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 per il contenimento della diffusione del Covid-19.

