Con 9 nuovi casi e due decessi il Lazio continua a tenere sotto controllo il covid-19. Tre i nuovi positivi registrati a Roma, mentre proseguono i test sierologici su tutti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine (superata la soglia del mezzo milione tra test e tamponi). «Per quanto riguarda la valutazione settimanale del ministero ci attendiamo un valore Rt in calo - così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel consueto punto - Si conferma l’ottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica. Continua il trend in discesa delle terapie intensive occupate». Nella Asl Roma 1 una donna rientrata da Londra dove risiede è risultata positiva al test sierologico, attivate le procedure del contact tracing internazionale; mentre nella Asl Roma 2 un nuovo caso positivo ha riguardato una donna del Bangladesh componente di un cluster già noto. Quattro nuovi casi nella Asl Roma 6, di cui 2 riferibili al cluster familiare già noto tra Anzio e Ardea. «Per quanto riguarda le province si registrano due casi nella Asl di Latina e un decesso: si tratta di una donna di 90 anni ricoverata all’ospedale Goretti. Prosegue presso il Sant’Andrea, il San Giovanni e il Policlinico di Tor Vergata l’attività dei test sierologici aperta al pubblico al prezzo fissato dalla tariffa regionale».



I QUARTIERI

Intanto dall’osservatorio Seresmi, il Servizio Regionale per la sorveglianza delle malattie infettive attivato dallo Spallanzani vien fuori una mappa dei contagi quartiere per quartiere sempre meno drammatica ma che ricalca quello che è stato l’andamento della pandemia. Resta a Torre Angela il numero record di contagiati, 98, lì, l’incidenza del virus è costantemente aumentata, per via di un tasso che tiene conto della popolazione residente. Per questo le minuscole tre zone rimaste rosso fuoco (Foro italico e Villa Pamphili con 9 casi, e l’area di Omo a Tor Sapienza con 25 casi) non fanno testo. Nella aree più popolose non passano inosservati i 67 casi del quartiere Trieste, i 56 del Nomentano e i 53 del centro storico. Per non parlare degli 89 di Val Melaina, i 61 di Primavalle e Colli Portuensi, i 73 di Garbatella. Un virus che si è diramato a macchia di leopardo e che tranne piccole rare eccezioni non ha risparmiato nessun territorio. Calano le zone covid free ma in alcuni luoghi la malattia è stata più clemente, come Testaccio (7), San Lorenzo (7) e San Paolo (7), l‘Appia Antica, Decima, l’Eur (9), Tre Fontane (4), Ostiense (2), Tor di Valle, Castel Romano, Castel Porziano, Tor Fiscale, Verano e Ciampino (0), Villa Borghese (2), Trastevere (4). Micro aree dove il virus non si è fermato. Otto in tutto le zone covid free, con Martignano 9. In periferia Tor Pignattara registra 44 casi positivi accertati, Centocelle tocca i 69, mentre il solo quartiere Don Bosco raggiunge quota 65. Prati si ferma a 21 ma l’attiguo Della Vittoria sta a 37. A incidere sono l’età della popolazione residente e il movimento di persone che per lavoro o densità abitativa circolano sul territorio. Sedici i casi accertati alla Pisana che spicca nella mappa per un colore intermedio tra il rosso fuoco e l’arancione. E ancora, 33 casi all’Infernetto, 17 all’Appio Latino, 23 a Marconi, 64 a Ostia, 62 al Tuscolano, 46 all’Appio, 46 a Borghesiana, 32 a Farnesina. “Bene” anche Bufalotta (12), Boccea (6) Ponte Galeria e Palocco (16), Corviale (10), Prima Porta (1). Ventisei i contagi al Trullo, 30 a Labaro, ma molte zone della mappa non sono più rosso sangue, e fanno meno paura.

