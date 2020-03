Roma. car sharing comunale a servizio del personale impegnato nell'emergenza coronavirus

Car sharing comunale a servizio del personale impegnato nell'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook. «Da settimane il personale sanitario è impegnato in una battaglia senza tregua contro il coronavirus - ha scritto Raggi - Noi siamo a loro fianco e li sosteniamo. Anche il più piccolo provvedimento è importante: per questo abbiamo messo a disposizione di medici, infermieri e operatori sanitari 100 auto del car sharing comunale».



«Un servizio - continua la sindaca - per chi è in prima linea nelle attività di contrasto e contenimento dell'emergenza - aggiunge - a partire dai dipendenti che lavorano nei reparti di terapia intensiva dei Policlinici universitari Umberto I (Covid Hospital 5), Tor Vergata (Covid Hospital 4), Columbus-Gemelli (Covid Hospital 2) e degli Istituti Spallanzani (Covid Hospital 1) e Casal Palocco (Covid Hospital 3). Così rispondiamo anche alla richiesta dell'Ordine dei medici di Roma per sostenere il nostro personale sanitario in prima linea e da sempre al servizio degli altri - conclude Raggi - Insieme ce la faremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA