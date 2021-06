Roma, aumenta la paura per le aggressioni da parte delle cornacchie: come evitarle

A Roma cresce la paura per le cornacchie a causa dell’aumento di aggressioni da parte degli uccelli nella città. Un fenomeno che è cresciuto soprattutto in alcune zone dove i nidi dei volatili selvatici sono cresciuti e dove convivono vari uccelli. Le segnalazioni riguardano, in particolare il quartiere dell’Eur, Monteverde, e il Salario-Trieste.

APPROFONDIMENTI AMBIENTE Nuova Zelanda, fuga dei pappagalli alpini verso le montagne: tra le... PALIDORO Alga killer a Palidoro: è strage di uccelli in spiaggia ANIMALI Nidi di rondine sul balcone di casa? Ecco come comportarsi ANIMALI Verona, è festa per la nascita di tre piccoli di cicogna nera IL CASO Invasione di cavallette in Sardegna, l'allarme Coldiretti:... IL BOLLETTINO Virus, scendono a 7 i nuovi contagi nella Tuscia

Lipu: «Necessaria convivenza»

La Lipu ha voluto fare chiarezza su queste aggressioni e parlare di possibili deviazioni comportamentali nelle cornacchie: «Si tratta di 4 o 5 coppie in tutto che hanno dato problemi ai cittadini» ha spiegato Francesca Manzia, responsabile del Centro recupero fauna selvatica della Lipu a Roma. «Il problema interessa circa una settimana o massimo 10 giorni all’anno per coppia» Manzia spiega poi che questa aggressività verso l’uomo è legata alla difesa dei loro piccoli e invita alla convivenza con gli animali: «In città bisogna convivere con gli animali selvatici ma occorre rispettare le loro naturali predisposizioni».

Nuova Zelanda, fuga dei pappagalli alpini verso le montagne: tra le cause principali l'uomo e i cambiamenti climatici

Come evitare le aggressioni?

Manzia, nella sua intervista, invita i cittadini ad allontanarsi dai volatili quando gracchiano forte evitando di andare nella loro direzione. L’abbigliamento non costituisce un problema anche se è meglio evitare di portare con se una borsa nera o un sacco nero dell’immondizia perchè potrebbe far ricordare il colore del piccolo ed irritare il volatile.

Piediluco, 8 ricetti scoperti sotto una barca in secca Una ragazza chiama il centro recupero e li salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA