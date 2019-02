Roma, controlli ai varchi Ztl, pizzicato l'ultimo furbetto: la targa del furgone era nascosta da un cartone

Continuano i controlli contro i furbetti della Ztl, da parte delle pattuglie del I gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale di Roma Capitale per fermare gli automobilisti che, privi di regolare permesso, circolano contromano o utilizzano vari escamotage per aggirare i varchi elettronici. Questa mattina l'ultimo caso riscontrato presso il varco di Passeggiata di Ripetta. Gli agenti, durante il servizio, hanno sorpreso un automezzo Fiat Doblò, condotto da un ragazzo di 25 anni di nazionalità romena, con targa occultata tramite un ritaglio di cartone. Il venticinquenne è stato denunciato per i reati di truffa ed occultamento. Questo rappresenta l'ultimo di una lunga serie di accertamenti che negli ultimi sei mesi hanno portato ad oltre 60 patenti ritirate per le condotte illecite messe in pratica dagli automobilisti al fine di accedere in maniera fraudolenta alla ZTL del centro Storico. Sono almeno una decina i casi in cui è scattata la denuncia per aver occultato la targa nel tentativo di passare il varco elettronico. Le persone che hanno utilizzato rimedi vari per evitare la sanzione, dalle buste della spesa a maglioni e giacche che sporgono dal cofano posteriore, sono state tutte perseguite penalmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA