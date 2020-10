Roma, sequestrati a Trionfale 500 chili di frutta e verdura: violate le norme sulla vendita

La merce, poiché deperibile, una volta sequestrata è stata consegnata ad una associazione che si occupa di sostegno e assistenza a persone fragili del territorio. Si tratta di oltre 500 chili di frutta e verdura messi in vendita violando le norme sul commercio e l'esposizione dei generi alimentari. Ad eseguire il provvedimento in zona Trionfale, a Roma, la polizia Locale del I gruppo Ex Prati, impegnata in un'operazione più ampia di controllo del territorio per la verifica del rispetto delle disposizioni anti Covid.

Nel mirino degli agenti, nelle ultime 24 ore, sono finiti anche numerosi commercianti abusivi. Oltre 4mila gli articoli sequestrati tra mascherine, borse, bigiotteria e foulard, a venditori appostati soprattutto nel Centro storico, dove il gruppo Trevi dei vigili ha svolto accertamenti mirati, anche nelle ore notturne. I controlli sono scattati in via della Lungaretta, via delle Muratte, nell'area intorno a fontana di Trevi e al Pantheon, oltre che a Ponte sisto.

