Roma, controlli all'Esquilino: tre pusher arrestati dai carabinieri

I CONTROLLI

Tre persone arrestate nel corso dei servizi preventivi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nella zona dell'Esquilino effettuati dai carabinieri. I primi a finire in manette sono stati due uomini della Tanzania di 38 e 56 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi in via Principe Umberto, all'angolo con via La Marmora, mentre, alla vista dei militari, stavano tentando di disfarsi di un involucro termosaldato risultato contenere alcuni grammi di eroina. Nella loro disponibilità, inoltre, è stato trovato denaro contante ritenuto provento dello spaccio e, quindi, sequestrato dai militari.

Poco dopo i militari hanno arrestato, nei pressi di via Giolitti, un cittadino del Gambia di 21 anni, anche lui nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. I movimenti sospetti del ragazzo sono stati tenuti d'occhio per un pò di tempo ed è stato fermato quando ha tentato di recuperare un involucro nascosto in una fioriera. Immediato è scattato il fermo e, nel pacchetto, i militari hanno rinvenuto 34 grammi di marijuana, pronti per essere spacciati e denaro contante.

I tre arrestati, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

