Roma, controlli da Tor Bella Monaca al Tufello: in manette 6 pusher, sequestrati 6 kg di hashish e 60 pasticche di Yaba

Tre kg di hashish e 3 kg di marijuana; questo il quantitativo di droga sequestrata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene in 2 distinti arresti: il primo fermo è avvenuto al Tufello e a finire in manette è stato P.F., romano di 32 anni. Il ragazzo è stato visto scendere da un furgone con una busta in mano ed è stato sottoposto a controllo: dentro c'erano 6 panetti di hashish dal peso di mezzo kg ciascuno.

Più «casuale» il secondo arresto, gli stessi agenti, impegnati in un altro servizio a Fiumicino, hanno notato I.R. ,un 22enne romano, fermo con la propria auto in un parcheggio che, alla vista dei distintivi, si è innervosito. Gli investigatori, nel bagagliaio, hanno trovato 3 kg di marijuana. Gli agenti del commissariato Appio hanno invece arrestato I.H., un 32enne del Bangladesh, che, nel suo alloggio di via Filippo Turati nascondeva circa 60 pasticche di Yaba, il potente stupefacente conosciuto come droga della pazzia. A via dell'Archeologia, il continuo via vai dei potenziali clienti e l'individuazione delle due «vedette» - la prima con il compito di indirizzare i compratori all'interno dello stabile dove ad attenderli c'era la seconda «vedetta» che personalmente li accompagnava dal «capo» hanno insospettito gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. Appostatisi, dopo poco gli agenti li hanno fermati ed identificati per C.E. 34enne dei Castelli Romani - il pusher - e D.E. romano 32enne e KM. 21enne originario del Marocco - le vedette - sono stati arrestati in concorso tra loro per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati diversi involucri di cocaina e circa 250 euro in contanti.

Ultimo aggiornamento: 12:51

