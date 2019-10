Roma, controlli dei carabinieri fra La Storta e Settebagni: quattro in manette

Quattro persone in manette grazie alle operazioni portate a termine negli ultimi giorni dai c arabinieri delle stazioni di La Storta e Settebagni. I primi due ad essere arrestati sono stati un uomo ed una donna che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di quindici piante di marijuana, circa 125 grammi di marijuana essiccata, 10 grammi di hashish e materiale utile al confezionamento ed alla coltivazione della droga.

LEGGI ANCHE Roma, in cantina avevano allestito una piantagione marijuana e un arsenale con beretta e munizioni: arrestata coppia

In un altro episodio, invece, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 56 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per evasione. L'uomo è stato sorpreso lontano dalla propria abitazione senza alcun giustificato motivo. Stessa sorte è toccata ad un cittadino italiano di 32 anni che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed a seguito di intervento dei militari presso la propria abitazione, è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA