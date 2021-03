Roma, controlli anti-Covid dei carabinieri all'Esquilino: chiusi due negozi e sanzionate 26 persone

Sono in tutto 26 le persone sanzionate dai carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante durante i controlli effettuati giovedì 4 marzo. Durante questi giorni, le attività di verifica dei militari continuano per garantire il rispetto delle norme ed evitare la diffusione del Covid, ora che le varianti hanno permesso al virus di continuare a circolare e il Lazio è a rischio zona arancione.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, controlli in Centro: i carabinieri multano sette persone senza... IL CASO Roma, scoperti altri due party clandestini in Centro: multe e denunce LA DECISIONE Alcol a Roma, stop dalle 18 nei minimarket: parte la stretta di Raggi ROMA Covid Roma, controlli anti assembramento dei carabinieri in Centro ROMA Roma, assembramenti, chiuse piazze a Trastevere e San Lorenzo,...

I carabinieri hanno chiuso due esercizi commerciali: si tratta di un bar in piazza Vittorio Emanuele II e di un'agenzia viaggi in piazza Dante. Qui i militari hanno riscontrato assembramenti di persone e inoltre hanno visto che non veniva rispettato il distanziamento sociale. In particolare, dentro al negozio si trovavano contemporaneamente 9 persone e questo non permetteva di mantenere la distanza minima per prevenire il contagio. Il proprietario dell'agenzia viaggi, un cittadino del Bangladesh di 39 anni, è stato sanzionato e la sua attività dovrà restare chiusa per i prossimi 5 giorni. Multate anche le persone presenti.

Roma, controlli in Centro: i carabinieri multano sette persone senza mascherina

Nel bar in piazza Vittorio Emanuele II, invece, i Carabinieri hanno trovato 4 persone non distanziate davanti all'ingresso. Subito multate insieme al proprietario dell'attività commerciale: un cittadino cinese di 20 anni.

Roma, controlli dei Carabinieri per prevenire gli assembramenti

Nel corso dei controlli è stato anche arrestato un clochard tunisino di 26 anni per aver rubato una bicicletta elettrica del valore di 900 euro. L'accusa nei suoi confronti è di furto aggravato. Il furto era stato denunciato dal proprietario del mezzo, un cittadino del Bangladesh di 25 anni. I militari sono riusciti a risalire a chi lo aveva commesso attraverso le telecamere di sorveglianza installate in via di Marmorata. Dai video, i militari hanno individuato la persona che durante la notte aveva forzato la catena e portato via la bicicletta.

Covid Roma, controlli anti assembramento dei carabinieri in Centro

Sono state poi sanzionate anche altre persone dei Carabinieri durante le attività di verifica: 13 sanzioni amministrative, di cui 9 per mancato distanziamento sociale, 2 per mancato uso della mascherina e 2 per ubriachezza molesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA