Roma, controlli anti Covid: locale chiuso a San Lorenzo

La movida in zona rossa. Ma non si può. Per questo è stato chiuso un locale a san Lorenzo, popolare quartiere di Roma. Piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni, sono state le aree maggiormente interessate dai controlli anti Covid effettuati dagli agenti del commissariato San Lorenzo. Sono stati istituiti diversi posti di controllo nelle principali arterie di accesso ed uscita dal quartiere.

Durante i servizi, sono stati controllati 2 esercizi pubblici, in particolare, in uno di questi, personale del commissariato ha notato in via Porta Labicana, il locale con le serrande alzate, luci accese e alcune persone sedute al tavolo a bere ed a conversare.

È stata quindi applicata la chiusura provvisoria del locale per 3 giorni e sanzionate tutte le persone all'interno. Nell'ambito del servizio sono state controllate 120 persone ed elevate 5 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative anti Covid-19.

