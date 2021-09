Roma, controlli anti-Covid vicino a piazza Navona: chiusi tre locali

Sabato 11 Settembre 2021, 19:31

Proseguono i controlli sul rispetto delle normative per contrastare il Covid-19. Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Agnese Cedrone, nella zona di piazza Navona, hanno chiuso tre attività rispettivamente per 3 e 2 giorni. Nel primo locale, chiuso per 3 giorni per l'inosservanza dei protocolli Covid, cinque lavoratori in nero sono stati segnalati all'Ispettorato del Lavoro. Contestata anche una sanzione amministrativa di 2.400 euro.

Nel secondo locale la sanzione della chiusura dei 2 giorni è scattata perché nessuno dei dipendenti indossava il dispositivo individuale di protezione, inoltre risultava assente il cartello con la dicitura del numero massimo consentito all'interno del locale. È stata infine chiusa per 2 giorni una birreria dove i poliziotti nel corso dell'accertamento hanno identificato 42 persone tutte ammassate al banco bar senza distanziamento.