Domenica 9 Gennaio 2022, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 15:44

La mappa dei contagi a Roma aggiornata al 7 gennaio ci dice che ci sono quartieri dove si sono scoperti più positivi. Si sono scoperti, badate bene, perché ad oggi la circolazione del virus che provoca il Covid è talmente elevata che è verosimile che girino anche persone positive ma totalmente asintomatiche e che quindi possano non saperlo (e quindi non essere computate dai sistemi che rilevano incidenza e prevalenza dei casi in mappe come questa, elaborate dai servizi regionali di sorveglianza sanitaria). Solo nella giornata di ieri sono risultate positive 12.828 persone. Qui il bollettino del Lazio di oggi, 9 gennaio 2022

Zona arancione, dieci regioni rischiano: dal Lazio alla Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Chi non è vaccinato o guarito non può uscire dal proprio Comune

I dati pubblicati dai sistemi regionali (Dipartimento di Epidemiologia, Spallanzani e Seresmi) fotografano una situazione omogenea su tutta la Capitale. Il Lazio è attualmente in zona gialla e non è escluso che vada in zona arancione. Roma ha un incidenza di casi di 287.3 per 10.000 abitanti. Come si può osservare dalla mappa il colore prevalente è il viola: la scala cromatica è collegata all'incidenza, più sale più l'area si colora di scuro. Nel caso di un’area geografica piccola (comune o zona urbanistica con pochi abitanti come può essere quella del Foro italico che con 45 casi si colora di nero) la lettura delle mappe può essere distorta a causa del piccolo numero di casi osservati.

Centro storico 787 casi - incidenza 388 per 10.000 abitanti

Foro italico 45 casi - incidenza 848 per 10.000 abitanti. L'incidenza è maggiore di 650 casi per 10.000 abitanti: è l'unica area di tutta Roma in zona nera (ma è anche molto piccola, come abbiamo spiegato prima)

Prati 492 casi - incidenza 347 contagiati su 10.000 abitanti

Nomentano 938 casi - incidenza 257 contagiati su 10.000 abitanti

Trieste 1270 casi - incidenza 257 contagiati su 10.000 abitanti

Salario 696 casi - incidenza 292 contagiati su 10.000 abitanti

Parioli 725 casi - 353 contagiati su 10.000 abitanti

Flaminio 427 casi - 365 contagiati su 10.000 abitanti

Primavalle 1550 casi - incidenza 287 contagiati su 10.000 abitanti

Aurelio nord 488 casi - incidenza 302 contagiati su 10.000 abitanti

Aurelio sud 716 casi - 319 contagiati su 10.000 abitanti

Boccea 282 casi - incidenza 359 contagiati su 10.000 abitanti

Eur 330 casi - incidenza 408 contagiati su 10.000 abitanti

Ostiense 157 casi - incidenza 213 contagiati su 10.000 abitanti

Tor di Quinto 446 casi - incidenza 369 contagiati su 10.000 abitanti

Farnesina 632 casi - 348 contagiati su 10.000 abitanti

Fidene 374 casi - 323 contagiati su 10.000 abitanti

Monte Sacro Alto 899 casi - incidenza 291 contagiati su 10.000 abitanti

Settebagni 192 casi - incidenza 356 contagiati su 10.000 abitanti

Tufello 299 casi - incidenza 223 contagiati su 10.000 abitanti

Casilino 304 casi - incidenza 310 contagiati su 10.000 abitanti

Centocelle 1638 casi - incidenza 310 contagiati su 10.000 abitanti

Tor Pignattara 1026 casi - incidenza 222 contagiati su 10.000 abitanti

La Storta 593 casi - incidenza 290 contagiati su 10.000 abitanti

Esquilino 874 casi - incidenza 203 contagiati su 10.000 abitanti

Tor S. Giovanni 6 casi - incidenza 79 contagiati per 10.000 abitanti

Covid, dalle mascherine agli spostamenti e le distanze: cosa possiamo fare per mettere in sicurezza gli ospedali

Intanto i ricoveri nei reparti ordinari continuano a salire in tutta la regione (dati all' 8 gennaio 2022).