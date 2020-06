Roma, con la mascherina chirurgica e un coltello rapina un bar

Portava la mascherina chirurgica sul viso per travisare il volto ma aveva anche un coltello da cucina in mano. Poco dopo le sette del mattino, è entrato in una caffetteria vicino all'università in viale Ippocrate a Roma e, dopo aver minacciato la cassiera, ha rubato dalla cassa circa 60 euro. Sul luogo è arrivata una pattuglia della Polizia che ha raccolto testimonianze e acquisito le immagini della videosorveglianza, le quali si sono rivelate determinanti per riconoscere il rapinatore. Si tratta di un 39enne romano, bloccato successivamente sul piazzale della stazione Tiburtina. Nel palazzo in cui vive la famiglia dell'uomo, nascosto tra i contatori del gas, è stato trovato un coltello assimilabile a quello utilizzato per la rapina. L'uomo ora si trova a Regina Coeli e dovrà rispondere di rapina aggravata. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato Porta Pia insieme ai colleghi della squadra di Polizia giudiziaria.

