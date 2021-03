19 Marzo 2021

di Adelaide Pierucci

Certificati di residenza rilasciati su presupposti fasulli, oppure semplicemente con la tecnica saltafila: ossia concessi, con un anticipo di mazzetta, senza mettersi in attesa allo sportello. Per mesi, tra il 2019 e il 2020, un manipolo di impiegati del V municipio avrebbero organizzato una sorta di Ufficio Anagrafe parallelo per rilasciare certificati di residenza e carte d'identità elettroniche in cambio di micro mazzette, tra i cinquanta a un massimo di duecento euro a pratica. Ieri due funzionarie, attualmente sospese dal servizio, Annunziata A. e Alfina L., sono state condannate a due anni di carcere per la corruzione in atti del proprio ufficio.

L A SENTENZA

Due condanne che si sono andate a sommare a una terza emessa in abbreviato qualche mese fa, quando l'ufficio gip del tribunale di Roma ha ritenuto corrotto il dipendente addetto alla regolazione delle file per agevolare anziani e disabili col totem Tu Passi: la dozzina di posti giornalieri riservati, a discapito degli aventi diritto, spesso veniva venduta in cambio di cinquanta euro.

Annunziata A., dal quadro tracciato dagli inquirenti, è sembrata particolarmente esplicita, disinvolta. Una volta spostata dal Servizio Demografico del municipio riceveva al bar, anzi in due bar di Centocelle.

E quando aveva bisogno di soldi chiedeva micro mazzette anche via WhatsApp: «Pratica pronta, mi puoi anticipare 50 euro, devo comprare delle medicine e non ho come il cash». La risposta sempre digitale di un bengalese intermediario: «Porta quella pratica, 50 ok». Eppure negli ultimi tempi aveva paura, almeno in base ad alcune intercettazioni: «Qui ormai ci contano pure quanti peli che abbiamo sotto le ascelle!» esclamava in un incontro con un certo Anwar. «Non so cosa sia successo a questo Municipio..Mi hanno trattenuto due pratiche. Quindi adesso le dovrò far scrivere da qualcun altro altrimenti riconoscono la scrittura. È troppo, io adesso non lavoro più. Ti risolvo queste due e stop».

Sotto interrogatorio l'imputata ha ammesso il passaggio di soldi: «Un passaggio di danaro stupido», lo ha definito. Poche decine di euro presi per agevolare a un bengalese la possibilità di poter effettuare pratiche di residenza e carte d'identità senza prendere appuntamento.

LA DIFESA

«Mai rilasciati certificati falsi», ha specificato. Particolare che deve aver convinto la Corte, presieduta dal giudice Anna Maria Pazienza che ha condannato le due funzionarie a due anni (e non tre come richiesto dalla procura) a riconoscere il reato di corruzione per atti del proprio ufficio e non contrari. Il terzo condannato (1 anno e 8 mesi in abbreviato) è Sabatino T., l'ex addetto all'accoglienza degli uffici di via Torre Annunziata, accusato di gestire il totem TuPassi a suo piacimento. Un impiegato impaziente, a quanto pare, in caso di soldi non riscossi: «Quando me li porti i soldi? Portami na piotta senno pigli sto c..», rimproverava un intermediario. Contestualmente alla lettura della sentenza, la Corte ha disposto la revoca della misura domiciliare per Annunziata A. Soddisfatti i legali, gli avvocati Paolo Gallinelli e Lorenzo Rutolo: «La contestazione si è alleggerita. Un passo verso l'assoluzione che chiederemo alla Corte d'Appello».

