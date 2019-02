Roma, quattro scuole alla ricerca di una sede: ancora a vuoto il bando del Comune

Il Comune di Roma cerca sedi per quattro scuole ma non le trova. Va ancora a vuoto il tentativo del Campidoglio di reperire immobili in locazione da destinare a sedi istituzionali, in particolare scuole. Anche l'ultimo avviso pubblico, aperto a novembre e destinato a quattro sedi scolastiche (nei quartieri Eur, Casalotti, Acquatraversa e Casal Palocco), si è chiuso senza che nessuno, alla scadenza dei termini fissata il 18 gennaio, abbia presentato offerte. E' il quarto tentativo del Campidoglio di reperire immobili per fini istituzionali dopo che l'amministrazione capitolina, sia per nuove disposizioni di legge sia con l'obiettivo di un contenimento della spesa, nel 2015 si era avvalsa della facoltà di recedere dai contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi istituzionali.



Un primo tentativo era stato fatto rivolgendosi agli enti pubblici, come Agenzia del demanio, Regione Lazio e Città metropolitana di Roma, ma l'esito era stato negativo. Successivamente il Campidoglio si era rivolto al mercato privato con avvisi pubblici. Al primo, del 2017 e relativo a 15 lotti, è arrivata ed è stata giudicata idonea una sola offerta, quella per i locali dove ospitare l'archivio capitolino. Una sola offerta anche per il secondo bando, quello fatto nel 2018 per i 14 lotti rimanenti, grazie al quale è stata individuata una sede per istituzionale del Municipio XV. Infine l'ultimo avviso, quello aperto a novembre, che si è chiuso senza alcuna offerta.

