Commemorazione defunti: pulizie straordinarie e visite gratuite al Verano

Interventi straordinari in vista della commemorazione dei defunti. Fino al 3 novembre rafforzati i presidi di assistenza e orientamento,

richiedendo anche la presenza dei volontari della Protezione Civile che insieme al personale Ama accoglieranno e presteranno assistenza alle centinaia di migliaia di cittadini attesi», dichiara l'assessora alle politiche del verde Laura Fiorini. Diverse anche le iniziative culturali. Dopo anni tornano le visite guidate gratuite al Verano, per scoprire il grande patrimonio storico, artistico e culturale custodito nel Cimitero Monumentale.

Da oggi e fino a domenica 10 novembre sarà possibile accedere temporaneamente alle cappelle finora interdette gli edifici O-P-Q presso il cimitero Flaminio di Prima Porta, chiusi per infiltrazioni da quasi un anno. Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza, ma si tratta di una misura temporanea in attesa di regolare gara d'appalto per il ripristino definitivo del lastrico solare. Un grazie anche ai volontari della Protezione Civile per il prezioso supporto in occasione di questa importante ricorrenza», conclude Fiorini. Tutte le informazioni su presidi rafforzati di assistenza e orientamento, iniziative culturali, celebrazioni religiose e civili sono disponibili sul sito cimitericapitolini.it visitando l'area dedicata Progetto Accoglienza 2019.

