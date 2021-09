Roma, svolta digitale per le imprese: in arrivo 7,5 milioni da Camera di Commercio: ecco come fare

Venerdì 10 Settembre 2021, 13:42

Svolta digitale per le imprese di Roma e Lazio. In arrivo un tesoretto da sette milioni e mezzo di euro per l’innovazione digitale delle imprese regionali stanziati da Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma. Contributi a fondo perduto fino a un massimo di 10mila euro a impresa. Attenzione, le domande, in modalità telematica e con firma digitale, vanno presentate dal 13 settembre al 15 ottobre 2021.

IL PROGETTO

Da lunedì prossimo, 13 settembre, sarà possibile per le micro e piccole imprese regionali presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dal bando Voucher Digitali Impresa 4.0 Anno 2021. Si tratta di sette milioni e mezzo di euro per la digitalizzazione delle aziende regionali ed è volto a sostenere le realtà produttive che puntano all’adozione di tecnologie e strumenti digitali per la ripartenza dopo la crisi provocata dalla pandemia. Nello specifico, 5 milioni di euro sono messi a disposizione dalla Regione Lazio e destinati alle imprese dell’intera regione e 2,5 milioni di euro sono stati stanziati dalla Camera di Commercio di Roma e rivolti, in via esclusiva, alle imprese di Roma e provincia.

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi prioritari del bando sono tre: 1) sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e green oriented; 2) promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano nazionale di Transizione 4.0; 3) favorire interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante la pandemia e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

I VOUCHER

Il bando finanzia con contributi a fondo perduto (voucher), fino a un massimo di 10mila euro a impresa, progetti di digitalizzazione - che possono spaziare dalla robotica avanzata passando per la cyber security, lo smart working e la blockchain, fino all’intelligenza artificiale e l’IoT - presentati da singole imprese. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili e, per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro al netto dell’Iva.

LORENZO TAGLIAVANTI

«Con l’edizione 2021 del bando Voucher digitali - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente di Unioncamere Lazio e della Camera di Commercio di Roma - mettiamo 7,5 milioni di euro a disposizione dei processi di trasformazione digitale delle imprese del nostro territorio. Con gli strumenti digitali, le Pmi locali possono trasformarsi in aziende globali pur mantenendo il loro carattere tradizionale, ma non tutte le realtà produttive, specie le più piccole, possono affrontare questi cambiamenti in modo autonomo. L’iniziativa nasce dalla consolidata collaborazione istituzionale tra il sistema camerale del Lazio e la Regione Lazio che, con la messa a fattor comune delle risorse, è fondamentale per promuovere la crescita delle imprese».

CHI PUO' FARE DOMANDA?

Possono presentare domanda le imprese di tutti i settori che rispettino alcuni requisiti base, tra cui: essere micro o piccole o medie imprese con sede legale e/o unità locale nel Lazio; essere attive e aver dichiarato al competente Registro delle Imprese l’attività svolta; essere in regola con il pagamento del diritto annuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata o concordato preventivo.

I CRITERI

Le domande, che saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14 del 13 settembre 2021 alle ore 14 del 15 ottobre 2021. Verranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle domande. ll bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it/voucherdigitali e sui siti istituzionali delle Camere di commercio