Roma, nella riserva di Decima Malafede scoperta coltivazione di ​marijuana

Domenica 3 Ottobre 2021, 14:41

Coltivazione di marijuana non solo nei giardini privati di Roma, ma anche nei parchi. L'ultima scoperta è stata fatta dagli agenti del commissariato Spinaceto che hanno perlustrato un tratto della riserva naturale regionale Decima Malafede. All'altezza di Trigoria i poliziotti hanno scoperto e 10 piante di marijuana, alte circa 150 cm, occultate tra la vegetazione. Non è stato possibile accertare chi fosse il proprietario visto che la coltivazione appariva piuttosto abbandonata e i servizi di appostamento non hanno portato a nessuna identificazione. In un altro blitz poco distante, a Spinaceto, sono invece scattate le manette nei confronti di un 25enne romano. Quando il giovane si è reso conto della presenza dei poliziotti sotto la sua abitazione, in via Giovanni Zibordi, ha cercato di disfarsi di una parte di droga tramite lo scarico del bagno. In casa sono comunque stati rinvenuti 46 grammi di hashish in una cassetta di sicurezza, e 30 grammi di marijuana rimasta nello sciacquone. Nell’abitazione sono stati ritrovati bilancini di precisione e manoscritti.

Roma, all'Appio la droga arriva con l'auto a noleggio: arrestata coppia