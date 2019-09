Roma, coltivava marijuana in casa: arrestato ferrotranviere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Faceva il ferrotranviere ma per arrotondare coltivava droga in casa e la rivendeva ai suoi clienti. Il 26enne romano, residente nella zona nord della Capitale, è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Roma. In casa aveva tutte le attrezzature per coltivare marijuana: i finanzieri hanno scoperto una vera e propria serra dotata di un impianto di ventilazione e aspirazione, termometri, timer, fertilizzanti e bilancini di precisione. La sua era una vera e propria serra dotata anche di lampade per colture idroponiche in grado di ricreare le condizioni climatiche ideali per la fioritura. Le forze dell'ordine sono risaliti alla sua abitazione dopo aver scandagliato l'ambiente degli spacciatori della zona e dopo averlo osservato per giorni. In casa sua hanno ritrovato anche diverse bustine di droga pronte per lo smercio e, dalla perquisizione di un secondo appartamento, è stato possibile recuperare anche altri 400 grammi di marijuana chiusa in barattoli di vetro. Nel complesso il sequestro ha riguardato circa mezzo chilo di droga che dalle analisi di laboratorio è risultata di primissima qualità. Il 26enne, ferrotranviere, è stato arrestato con l'accusa di produzione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Ora è a disposizione dell'Autorità giudiziaria capitolina.