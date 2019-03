Roma, aggrediva e insultava le donne in strada: fermato il clochard che terrorizzata l'Appio. Sarà espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ finito l’incubo per i residenti dell’Appio, soprattutto la zona di piazza Zama, che vivevano nella paura di un clochard violento che aggrediva i passanti e soprattutto le donne. Lui è un cittadino lettone di 42 anni che, ieri, si è reso responsabile dell’ennesimo comportamento violento.Sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni che era qualche tempo che si occupavano dello straniero per i suoi comportamenti aggressivi. Questa volta i militari hanno agito in modo più radicale: hanno verificato che l’uomo era gravato di un’ordinanza di allontanamento a carico del Prefetto. Il lettone era inottemperante. Ecco che i militari l’hanno portato presso l’Ufficio Immigrazione di Roma e poi l’uomo è stato portato dai carabinieri presso di Permanenza Temporaneo di Brindisi da dove sarà rimpatriato. Il Messaggero.it, pochi giorni aveva raccolto le segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano il fenomeno del ”clochard” violento. I residenti erano esasperati a tal punto che hanno formato una ”chat” per avvisarsi l’uno con l’altro della eventuale presenza del violento in modo da potere rincasare con sicurezza. Ora con l’intervento dei militari il problema è stato risolto.