Roma al penultimo posto tra le Capitali europee per qualità della vita: peggio solo Atene. In testa Copenaghen e Stoccolma

Roma, Napoli e Palermo si trovano, in ordine sparso, tra le ultime dieci città europee per qualità della vita. Guardando alle Capitali, inoltre, peggio dell'Urbe ci sarebbe solo Atene. È il risultato di uno studio dell'Ue presentato in occasione della Settimana delle Regioni, organizzata dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione europea.

Il sindaco che verrà/ La figura che serve per rilanciare la Capitale

All'interno del nostro Paese, secondo la ricerca, gli squilibri sarebbero particolarmente marcati e tra le sei città analizzate - Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona - il livello di soddisfazione dei residenti rispetto al luogo in cui vivono oscilla tra il 92,9% dei bolognesi e il 63,8% dei palermitani. In mezzo ci sono Verona 92,6%, Torino 87,3%, Roma 74,8% e Napoli 70%. A livello europeo, l'unica Capitale piazzata peggio in graduatoria è Atene, dove solo il 64% dei cittadini si dice complessivamente contento.

Nello specifico, a far sprofondare Roma contribuirebbero in modo decisivo la pulizia, i tempi della burocrazia, le condizioni di trasporto e la corruzione della pubblica amministrazione. Rispetto al 2015, si registra addirittura un calo del 6%. Se Roma piange, sorridono le Capitali nordiche. Copenaghen guida (98,2%), Stoccolma è subito dietro (97,6%).

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA