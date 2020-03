Con documento falso tenta di usare la nascita del figlio per acquisire la cittadinanza e cancellare i propri precedenti

Si è presentato all'anagrafe centrale del Comune di Roma con documenti falsi e ha provato a registrare il figlio, nato da pochi giorni, cercando così di evitare il rinnovo del permesso di soggiorno e di cancellare i propri precedenti penali. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia locale di Roma Capitale. Nel pomeriggio di lunedì il trentenne bosnicao si è presentato all'ufficio per avviare le procedure di registrazione del figlio, ma un dipendente si è accorto di alcune anomalie sul documento d'identità esibito allertando gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi”.



Dopo i primi accertamenti, gli agenti hanno provveduto ad accompagnare H.B al Comando Generale per ulteriori verifiche. Qui, le analisi effettuate sulla carta d'identità da parte dal personale del Reparto Rilievi Fotosegnaletici ed Indagini Scientifiche hanno permesso di rilevare che il documento, che poteva essere utilizzato anche per l'espatrio, era effettivamente falso. Una falsa cittadinanza italiana che avrebbe permesso al trentenne di evitare il rinnovo del permesso di soggiorno, ormai scaduto, e di far svanire restrizioni e precedenti penali. L’uomo è stato arrestato e attende il rito direttissimo.

