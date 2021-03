20 Marzo 2021

di Fabio Marricchi

(Lettura 2 minuti)







La cinghialessa si trova bene nel condominio di via San Michele a Morlupo. Dopo aver partorito nel cortile, cinque giorni fa, ci si aspettava che si allontanasse. Ma l’animale con i suoi cinque cuccioli si è costruita un nuovo nido, sempre nel condominio ma in un luogo un po’ defilato, ed è rimasta lì. Di fatto l’accesso all’area rimane pericoloso e i condomini iniziano a perdere la pazienza. Difficile e per norma impraticabile la cattura, l’unica soluzione temporanea è mettere una rete di protezione che impedisca che il cinghiale sferri i suoi attacchi a difesa dei cuccioli e che nello stesso tempo le consenta di guadagnare zone selvagge per poter unirsi al branco. Una parte di rete è stata fornita da Andrea Lunerti, il naturalista che sta seguendo le operazioni insieme a carabinieri forestali e vigili urbani.

«Quello che è peggio – dice Lunerti – è che alcuni cittadini lanciano pezzi di pane al cinghiale, cosa assolutamente da evitare». Questo per scongiurare che l’animale finisca per “abituarsi” alla situazione e quindi rendere più difficile il suo spontaneo allontanamento. «Un comportamento irresponsabile - dicono dal vicino Parco di Veio - che rischia di aggravare il problema». È sicuro infatti che prima o poi l’animale finisca per allontanarsi verso luoghi che sono la sua più naturale dimora, ci vorrà qualche giorno. Anche se per adesso la cinghialessa non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo comodo condominio.