Roma, si torna in sala: ecco i cinema (pochi) che riaprono dal 15 giugno, tra mascherine e "Favolacce"

Ci siamo. Buio in sala (niente pop corn) e occhi puntati sul grande schermo. Il 15 giugno i cinema riaprono. O meglio, dovrebbero riaprire cercando di rispettare la data disposta dal decreto governativo. Non sarà un’impresa facile. Le difficoiltà per gli esercenti sono enormi, dovute alla rigidità delle misure di sicurezzae all’assenza di nuovi film. A Roma solo una struttura riesce a rispettare la data. Si tratta del multiplex del circuitonel centro commerciale Porta di Roma. Poche sale per un rodaggio sperimentale. Ma ce la fa.Il cartellone punta a rimettere insieme titoli dell’ultima stagione invernale-primaverile. Compresi alcuni titoli di film usciti tra marzo e aprile sulle piattaforme digitali e rimasti comunque a pagamento per il noleggio. Dal piccolo al grande schermo, per intenderci. In settimana, poi, seguiranno alcune sale coraggiose. Martedì 16 giugno toccherà al Delle Province d’Essai (Sala della Comunità della Parrocchia di Sant’Ippolito), mentre giovedì 18 giugno riapriranno il multisala Madison di via Chiabrera e il Farnese di Campo de’ Fiori. Per gli altri bisogna attendere luglio. Il circuito The Space riaprirà dal primo luglio, mentre dal 12 luglio dovrebbero tornare in funzione i Lux, Odeon, Tibur, e il 15 luglio l’Adriano e l’Atlantic. Il Cineland riaprirà il 31 luglio, anche se qui si stanno scaldando i motori per inaugurare il grande drive-in.Altro contributo alla fase 2 arriva dalla Casa del Cinema di Villa Borghese che sempre il 15 giugno schiuderà i portoni. Da lunedì saranno accessibili, gratuitamente, le mostre già in programma, e da martedì 16 ricomincerà la programmazione in Sala Deluxe. Come si va al cinema? E’ consigliabile prenotare il biglietto e obbligatoria la mascherina. Le nuove misure di distanziamento sociale includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori.All’Uci Cinemas di Porta di Roma sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno dei cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Cosa si vedrà in sala? In programmazione, tra gliu altri, Me contro Te, Doppio Sospetto, Emma, Favolacce, I Miserabili, Parasite, Cena con delitto, Tornare, 7 ore per farti innamorare, Trolls World Tour, Lontano Lontano, Memorie di un assassino, L’uomo invisibile, Sonic.