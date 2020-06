Riaprono i cinema a Roma tra emozione, sanificazioni e qualche timore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma riparte e torna a sognare. E lo fa varcando nuovamente le porte dei cinema. Anzi, dell'unica struttura aperta da oggi, l'Uci Porta di Roma. Dalla misurazione della temperatura, ai posti distanziati, fino alla sanificazione continua degli spazi.Emozionata la prima romana che è tornata al cinema dopo la chiusura di tre mesi imposta dall'emergenza coronavirus. Da via Gregorio VII fino a Porta di Roma perché la voglia di magia era troppa. «Il cinema mi è mancato tantissimo - ha spiegato Ilaria Pareschi, 18 anni - ho scelto di vedere il film "Birds of prey", so che ti misurano la temperatura poi vedrò dentro la sala cosa si può fare».Le nuove regole sulla sicurezza le spiega Giovanni Plano, responsabili operazioni Uci Italia: «I posti sono contingentanti, per ogni poltrona occupata due dovranno essere libere, regola che non vale per le famiglie e per i conviventi, si sanificano le mani, ci sono percorsi separati per evitare assembramenti e per ora le casse sono chiuse, i biglietti si potranno acquistare online o ai totem all'ingresso».Otto le sale aperte sulle 14 della multisala, 15 i film in programmazione. «Per le nuove uscite si dovrà aspettare luglio - aggiunge - quando in sala arriverà ad esempio "Mulan", noi di Uci abbiamo voluto aprire il primo giorno per dare un messaggio di speranza e ricordare che il cinema è un luogo sicuro».Tanti i giovanissimi pronti a tornare al cinema, ma anche le famiglie. «Bisogna avere il coraggio di tornare alla vita normale - dice ottimista Maria Cristina Grossi che porterà al cinema le figlie - siamo venute a chiedere intanto informazioni sulle norme di sicurezza, mi sembra sia tutto molto organizzato». Antonio D'Arcangelo, appassionato di cinema, spiega: «Mascherina, gel sanificatore....il cinema è troppo importante e oggi non potevo mancare».Ad assistere il pubblico ci sono ad esempio operatori che sono stati formati per far rispettare le regole, i touch screen dove si acquistano i biglietti vengono continuamente sanificati. La mascherina si potrà togliere dentro la sala e si possono acquistare pop corn. Per andare al cinema in altre sale di Roma si dovrà aspettare ancora qualche ora e in altri casi addirittura luglio.Alle 16.30 alla sala 8 le luci si spengono e si accende di nuovo il sogno: a Roma torna finalmente il cinema.