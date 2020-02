Roma, vanno all'asta tre cinema storici della Capitale

Cinema addio. Saranno venduti all'asta quest'anno tre storici cinema di Roma e tra questi il Cinema Adriano di via Cicerone che andrà all'incanto il 7 maggio prossimo con un valore pari a 27 milioni di euro, tra i valori più alti in assoluto. A rivelarlo è l'ultimo Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, presentato oggi nella Sala Nassirya del Senato. Entrando nel dettaglio dei cinema della Capitale pronti ad andare al migliore offerente, nella lista rivelata nel Rapporto di Sogeea si trovano, fra le altre sale cinematografiche, il Cinema Roma di Piazza Sonnino il cui valore è stimato in 2,3 milioni di euro, ed il Cinema Ambassade di via Accademia degli Agiati con un valore stimato in 2,6 milioni di euro. Il Cinema Ambassade sarà venduto il 7 maggio prossimo insieme alla Multisala Atlantic di Via Tuscolana. Ma non solo. Ad essere ceduto all'incanto sarà anche il romano Daniel's Hotel che si trova nella prestigiosa via Frattina: il 17 aprile prossimo sarà battuto con un valore stimato di 3,9 milioni di euro.

