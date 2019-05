La sfida del Miglio di Roma: via del Corso chiusa per un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla tradizionale Corsa dei Barberi alla gara di mezzofondo su strada più importante d'Italia. Oggi atleti e appassionati si sfideranno su 1.609 metri di via del Corso per la quarta edizione del Miglio di Roma, la competizione ideata da Atleticom, inserita nel calendario nazionale Fidal, con il patrocinio del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio. A presentare l'evento Fiona May. Quest'anno la gara è promossa anche dal Parlamento europeo e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia che promuovono la campagna StavoltaVoto.eu per le elezioni europee del 26 maggio.VIABILITÀL'evento comporterà chiusure e linee bus deviate. Via del Corso sarà chiusa al traffico dalle 13.30 alle 18.30 nell'intero asse da piazza Venezia a piazza del Popolo. Saranno soppresse tutte le fermate presenti in via del Corso, due su via del Tritone, una in piazza San Claudio e un'altra a largo Chigi. Diverse linee bus saranno limitate (51, 52 e 53), altre deviate. Nel dettaglio la linea 51 proveniente da piazza San Giovanni sarà limitata a piazza Venezia. Le 52 e 53 a piazza Barberini; la 71 da largo del Tritone, devia su via del Tritone, piazza Barberini. Inoltre, ecco il percorso delle linee 62-63-80-83-85-160-492: da largo del Tritone, deviano su via del Tritone, via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via Cesare Battisti e piazza Venezia; i bus provenienti da piazza Venezia invece percorrono via Cesare Battisti, via IV Novembre, largo Magnanapoli, via del Traforo, largo del Tritone, e via del Tritone. Ci saranno deviazioni anche per la linea C3.GLI APPUNTAMENTILa gara si compone di 130 partenze da 8 o 16 atleti, ma nella giornata ci sarà spazio anche per One Mile Minds, la sfida tra Università, per Dog Mile, la corsa insieme al proprio amico a quattro zampe e per E-Sports: si tratta di sport elettronici con consolle, realizzati in collaborazione con il Team Qlas. Di corsa verso il voto: è questo lo spirito di questa quarta edizione di Miglio Roma.Alle 16.55 infatti prende il via la Staffetta #stavoltaVoto.eu: all'evento parteciperà la campionessa mondiale di ginnastica Vanessa Ferrari, l'ex nazionale di pallavolo Luigi Mastrangelo e molti volontari della campagna organizzata dalla Ue.«Obiettivo - si legge in una nota - è sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'appuntamento elettorale del 26 maggio, in cui decidendo il futuro della UE si deciderà il futuro di tutti noi».