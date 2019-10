Roma, cerca di sfilare la pistola al poliziotto e lo aggredisce: arrestato nigeriano

Un fatto grave che non ha avuto conseguenze drammatiche per la prontezza del poliziotto. Ieri sera una pattuglia della polizia ferma due stranieri in via Ricasoli all'Esquilino. I due inseguono uno straniero che fugge a piedi. Si tratta di un nigeriano di 20 anni già con precedenti. Il giovane aggredisce l'agente e nella colluttazione cerca di levargli la pistola. L'agente, aiutato dal collega, reagisce evitando che lo Straniero possa impossessarsi dell'arma. Il nigeriano è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto aggredito ha avuto una prognosi di 10 giorni.

