Turisti sorvegliati speciali e cinque persone arrestate con l'accusa di furto aggravato in concorso. Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Roma si sono concentrari sul contrasto ai reati ai danni dei tanti visitatori che affollano il centro storico della Capitale.

In una affollata via del Plebiscito, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno fermato tre nomadi, di 21, 23 e 30 anni, domiciliate presso il campo di via Pontina e tutte già note alle forze dell'ordine, sorprese a derubare una turista, 65enne egiziana. Le complici hanno accerchiato la vittima e hanno sfilato dal suo zaino una pochette contenente denaro contante. I militari le hanno immediatamente bloccate, recuperando la refurtiva. In serata invece, i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due cittadine romene, di 42 e 28 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, bloccate appena dopo aver sfilato il portafoglio ad un turista, 38enne dell'Ecuador, che passeggiava in via Sistina. Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo.

