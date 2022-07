Roma, inaugurato il Centro Federale FISPES Federazione Italiana sport paraolimpici e sperimentali

Oggi 14 luglio 2022, alle 11, è stato inaugurato a Roma a Villa Brasini in via Flaminia 495, il Centro Federale FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) grazie agli investimenti delle organizzazioni sport accademy ed al centro europeo Irc UniFUNVIC Unesco club Brasile.

Sarà fondato a Roma un centro di Gnatologia Sportiva e Posturologia Odontoiatrica già con sede centrale in BRUXELLES dei Dottori Mioni Vitaliano e Alessandro. La sede romana, prima in Italia, sarà presso Villa Brasini che si occuperà della prevenzione degli infortuni muscolari indiretti nello sport. All’inaugurazione era presente anche il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

APPROFONDIMENTI CULTURA Narnia Festival, musica di qualità L'AQUILA Le Olimpiadi di Roma 1960 e L'Aquila STORIA Fiat 500, l'avventura della prima auto per tutti



Per FISPES, prevenire gli infortuni muscolari indiretti ( come ad esempio gli strappi muscolari) è l’azione più produttiva ed efficace che è rivolta agli atleti paralimpici di qualsiasi disciplina sportiva, di diversi livelli e non solo. Si vuole trasmettere a dirigenti sportivi, educatori, medici dello sport le informazioni utili a formare una maggiore cultura della prevenzione nella pratica sportiva ad ogni livello.



Ridurre, quindi, l’incidenza di infortuni muscolari indiretti, migliorare la performance atletica e la longevità sportiva, è il traguardo di Fispes “OLTRE MODO OLTRE” (altra associazione che collabora con Fispes) per il quadriennio 2020/2024.

Le attività di ricerca e culturali di SPORT ACADEMY e IRC UniFUNVIC Europa, sono il naturale paradigma dell’utilizzo di metodi qualitativi scientifici ripetibili, in aiuto e supporto ai validi metodi quantitativi prettamente manuali esistenti.



Ridurre gli infortuni muscolari indiretti degli atleti paralimpici significa migliorare non solo la performance e la longevità atletica, ma ridurre anche notevolmente il costo sanitario/terapeutico di riabilitazione a carico delle famiglie, favorendo e migliorando l’impatto sociale umano e psicologico degli atleti.



La Ministra Erika Stefani, il presidente FISPES Dr. Sandrino Porru, il responsabile Europa IRC UNIFUNVIC Europa taglieranno alle ore 11 il nastro della nuova struttura di Villa Brasini. Saranno presenti la ministra alla Disabilità S.E. dr.ssa Erika Sle rappresentanze delle varie federazioni paralimpiche, il CIP Lazio, il dr. Antonio Guidi (già ministro alla disabilità), l’ex capitano della nazionale Basket in Carrozzina, nonchè esponenti istituzionali