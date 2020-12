Un dato cristallizzato ancora non c’è ma la percezione delle associazioni di categoria legate al commercio è scoraggiante perché i flussi - enormi - con le resse e gli assembramenti che tra sabato e domenica scorsi sono andati in scena nel cuore del Tridente e in molte altre strade dello shopping romano non hanno poi sortito grandi effetti sugli acquisti e dunque sui fatturati dei negozi. La fotografia la scatta il numero uno della Confesercenti Valter Giammaria: «Su mille passanti forse neanche dieci hanno fatto acquisti nei negozi».

L’andamento

L’1% appena che pur portandolo al 20% per 20mila persone contate sulle strade di Roma non regala nessuna boccata di ossigeno al comparto. «Chiaramente - prosegue Giammaria - qualcosa si è mosso ma non è stato assolutamente proporzionale alla folla che si è concentrata in Centro lo scorso weekend». E la stessa “suggestione” la ribadisce la Confcommercio Roma: «Si è verificato - spiega il direttore Romolo Guasco - quello che chiamiamo lo “struscio”, la gente a passeggio ma senza un reale movimento dei consumi». Discorso lievemente diverso per i megastore - Rinascente e Coin - che hanno fatto incetta di clienti e che pure hanno venduto discretamente considerate le promozioni partite proprio sabato per volere della Regione che ha anticipato di fatto i saldi invernali di trenta giorni.

I commercianti

I Gli stessi esercenti delle strade del Centro parlano di «giornate molto movimentate con pochi clienti disposti però ad acquistare, fatta eccezione per quegli articoli a costi molto contenuti». Il grosso delle resse che ci sono state e che hanno comportato domenica la chiusura delle due stazioni metro Spagna e Flaminio oltre allo stop al transito nell’area della Fontana di Trevi per la troppa gente accorsa non si sono tramutate in scontrini fiscali. Fabiola insieme alla mamma porta avanti da anni una piccola attività nel Tridente e osserva: «La gente si è riversata in maniera così ingente in Centro anche in virtù del fatto che molti altri punti di svago sono chiusi, penso ai centri commerciali, ai cinema, ai teatri, ai musei ma questo non significa che poi abbiano comprato. Noi domenica abbiamo venduto quello che di solito facevamo in una mattina feriale pre Covid-19». Dove andava questo fiume di persone? «Via del Corso funge da richiamo per il fatto che porta a piazza Venezia dove c’è l’albero (l’ormai “fu” Spelacchio rigoglioso e sbrilluccicante come non mai) - conclude il direttore della Confcommercio Roma - che attrae anche solo per un selfie». Un po’ come è successo a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele II per l’abete firmato Swarovski. E ora? Un piano effettivo per andare incontro al prossimo weekend ancora non c’è. Si attendono le decisioni del governo per emanare qualsivoglia ulteriore stretta che comunque potrebbe contemplare una riorganizzazione dei moduli di contenimento varati dalla Prefettura. I commercianti stessi suggeriscono dei creare dei percorsi a “senso unico” per le strade del Centro con l’obiettivo di creare dei percorsi puntuali.

