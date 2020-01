Derubano turisti in un ristorante: arrestate tre messicane

Tre donne sudamericane sono state arrestate per aver derubato, in un ristorante di via Sant'Andrea delle Fratte a Roma, un gruppo di turisti messicani. Le tre donne si sono sedute a un tavolo vicino a quello della comitiva di messicani e dopo pochi minuti si sono alzate e sono uscite frettolosamente. Notate dai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina sono state fermate e trovate in possesso di documenti e carte di credito di uno dei turisti presenti nel locale. Le tre donne, due cilene di 33 e 37 anni e una brasiliana di 42 anni, tutte pregiudicate e domiciliate a Ostia, sono ora agli arresti domiciliari mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA