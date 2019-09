Nascondeva hashish nel suo banco di frutta e verdura arrestato un commerciante a Centocelle

Nascondeva hashish

Al termine di una attività investigativa, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un commerciante romano di 52 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, nel corso di alcuni controlli amministrativi all'interno del mercato rionale di piazza delle Iris, a Centocelle, hanno eseguito una perquisizione preso il banco del 52enne, che ha portato al rinvenimento di un involucro contenente 500 grammi di hashish che è stato sequestrato. Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Con un atto a parte, i carabinieri hanno avanzato la proposta per la chiusura dell'esercizio commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tra le cassette di frutta e verdura nel suo banco rionale a Centocelle.