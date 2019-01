Roma, cavalla uccisa nel bosco dai bracconieri

Un cavallo è stato trovato morto in un sentiero del Monte Tuscolo da alcuni escursionisti che hanno subito chiamato i guardiaparco dei Castelli Romani e la Polizia Locale di Monteporzio Catone. Sono arrivati anche i veterinari della Asl Roma 6 che hanno accertato che il cavallo, femmina di alcuni anni, era stato ucciso con diversi colpi di fucile a pallettoni.



Sono in corso indagini da parte degli inquirenti che hanno aperto un fascicolo presso la procura di Velletri per uccisione di animale aggravvata dalla crudeltà, al momento, contro ignoti. La carcassa del povero cavallo, trovato qualche mattina fa, è stata trasportata all'Istituto Zooprofilattico di Roma Capannelle per l'esame autoptico. Si sospetta sia stato ucciso dai bracconieri all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani, tra Monteporzio Catone e Grottaferrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA