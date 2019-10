Roma, cavallo cade in via Condotti: «Le botticelle vanno abolite»

«Un cavallo è caduto ieri mattina in Via Condotti a Roma, scivolando su un tombino. Troviamo inaccettabile il comportamento del vetturino, che pur invitato dai passanti a far visitare la povera bestiola da un veterinario, ha proseguito la sua corsa come nulla fosse accaduto in direzione Piazza di Spagna». Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape) torna a lanciare l'allarme botticelle. «Sottoporre gli animali a fatiche disumane nel nome di una tradizione anacronistica è maltrattamento animale - spiega - I cavalli a Roma sono costretti, contro la loro volontà, a trainare tutti i giorni carichi estremamente pesanti (solo la carrozza pesa ben 800 kg) tra il frastuono del traffico e la pavimentazione sdrucciolevole. Chiediamo al Sindaco Virginia Raggi di fermare questo sfruttamento ingiustificato di animali. Ricordiamo che l'abolizione delle botticelle era il primo punto del programma che aveva sottoscritto davanti a tutte le principali associazioni animaliste nel 2016. A quanto pare, è rimasta lettera morta. L'ennesimo tradimento a chi difende e rispetta gli ultimi tra gli ultimi».

«Ci appelliamo a tutti gli amanti degli animali per la costruzione di una mobilitazione che porti a fermare questa crudeltà. Il 9 luglio la commissione Trasporti della Camera aveva accolto la riscrittura dell'art.70 del codice stradale, quello che consente il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. L'emendamento presentato e sostenuto dall'on. Patrizia Prestipino (Pd), e dalle esponenti di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla e Federica Zanella si è arenato in Aula. Il legislatore - conclude Sidoli - deve far approvare con urgenza questo provvedimento che può salvare la vita a tanti cavalli. La scena dell'equino che stramazza a terra ha lasciato sgomenti molti turisti. Questo spettacolo indegno è l'ennesimo schiaffo all'immagine del Bel Paese. È arrivato il momento che il Parlamento ascolti la crescente sensibilità degli italiani nei confronti dei diritti degli animali».

