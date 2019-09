Nella notte sono andati in fiamme alcuni cassonetti dell'immondizia in piazza Brioni, in zona Città Giardino, a Roma causando il danneggiamento di due auto, un motorino e una motocicletta. Le cause sono da accertare, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. A prendere fuoco anche alcuni cassonetti nelle strade limitrofe alla piazza, dinamica che fa pensare a un episodio di natura dolosa.

