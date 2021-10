Roma, Casilino due negozi chiusi per carenze igieniche

Martedì 26 Ottobre 2021, 13:46

Controlli della polizia sulle attività commerciali del Casilino, a Roma. Gli agenti hanno chiesto la chiusura di due locali: il primo in via del Fringuello dove è in itinere l'adozione di un provvedimento amministrativo di chiusura per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, vista la presenza di escrementi di roditori. All'interno dell'attività sono stati sottoposti a verifica documentale 7 persone straniere che esercitavano l'attività lavorativa, con mansione di addetti, senza un regolare contratto di lavoro per i quali sono già in corso attività amministrative da parte dell'ispettorato del lavoro. Stesso provvedimento, per le medesime condizioni igienico sanitarie, è stato richiesto per il secondo controllo effettuato in via del Fringuello dove sono stati rinvenuti insetti infestanti nei locali adibiti alla produzione degli alimenti. Al parco Alessandro Conti, poi, durante controlli anti-droga, sono state arrestate 2 persone.