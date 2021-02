Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 6 Casilina dove la circolazione è temporaneamente interrotta al traffico al km 22 in località Laghetto, a Roma, per permettere i soccorsi. L'auto su cui viaggiava il ferito è fuoriuscita di strada senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto è presente l'eliambulanza per il soccorso.

