Roma, in atto sgombero case occupate dai clan di 'ndrangheta

In atto a San Basilio lo sgombero di alcuni appartamenti Ater occupati abusivamente da esponenti di spicco dei clan di 'Ndrangheta impiantati nella Capitale e dello spaccio. Un'operazione decisa nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza puìbblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi il 3 febbraio scorso. Il blitz riguarda due abitazioni finite in mano alle famiglie Marando e Pupillo. L'intera zona è presidiata dalle forze dell'ordine, circa duecento le unità tra polizia, carabinieri, tra cui i Reparti mobili, e polizia locale impegnate. Le case finite nel mirino degli inquirenti si trovano in via Montegiorgio e in via Fabriano, stesse strade in cui negli ultimi tempi si sono consumati agguati e regolamenti di conti per affari inerenti la droga.