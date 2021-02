Casapound, Virginia Raggi: «Acquisiremo l'edificio di via Napoleone III e ne faremo alloggi popolari»

L'immobile di Casapound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberato, acquisito a patrimonio da Roma Capitale e destinato alla realizzazione di alloggi popolari. È questa l'intenzione manifestata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che oggi, in diretta dalla sua pagina Facebook, ha risposto a una domanda sull'immobile occupato. «L'immobile di Casapound non è del Comune ma del demanio - ha detto Raggi -. Il demanio tempo fa, ma parliamo di decine di anni fa lo concesse al Miur. Pare che questa concessione sia terminata già nel 2003 e l'immobile da allora è occupato di fatto da persone che sono aderenti a Casapound - ha spiegato.

APPROFONDIMENTI ROMA Raggi: «Una piattaforma per assistere e supportare i malati di... ROMA Tiburtina, nuovo sgombero al Baobab: in 25 portati all'ufficio... ROMA Roma, sgomberati insediamenti abusivi nella riserva di Monte Mario ROMA Morlupo, incedio doloso distrugge nella notte l'Eurospin che...

Morlupo, incedio doloso distrugge nella notte l'Eurospin che serve la Flaminia nord

«Si deve procedere allo sgombero ma nel frattempo ciò che è evidente è che nè il demanio, nè il Miur sono interessati a questo immobile mentre noi siamo molto interessati. L'idea è quella di poterlo prendere in carico e trasformalo in un edificio di case popolari. Stiamo seguendo tutto insieme alla prefettura per poter arrivare a conclusione di questa triste vicenda nel più breve tempo possibile»

#LaSindacaRisponde In diretta qui su Facebook per rispondere alle vostre domande #LaSindacaRispondezPosted by Virginia Raggi on Friday, 5 February 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA