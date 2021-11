Roma, liberata la casa del pensionato "sfrattato" da un'abusiva: «Incubo finito, ma ora qui è tutto devastato». Le immagini dell'abitazione occupata

L'incubo è finito: ha riavuto questa mattina il suo appartamento Ennio Di Lalla, l’ottantaseienne del quartiere Don Bosco a Roma sfrattato da una occupante abusiva il 13 ottobre, come raccontato e denunciato dal Messaggero che ha evidenziato una situazione più frequente di quanto si pensi. Ci si ritrova con la propria casa occupata e non è facile, nonostante la palese illegalità, far valere i propri diritti.

Di Lalla si è ritrovato di fatto senza tetto per tre settimane. E in più ora l'abitazione è stata saccheggiata e devastata da quella cittadina dell'Est. «Piango per i miei ricordi andati in fumo. Ma ringrazio chi alla fine mi ha aiutato a riavere almeno le mura», ha detto l’anziano accompagnato dal legale di fiducia, Alessandro Olivieri.

Il pensionato, "scortato" dai carabinieri, ha già cominciato a mettere in ordine, ma non sarà facile visti danni causati dall'abusiva. Ora si cercherà anche di capire che ha "soffiato" alla donna la circostanza che vedeva quell'appartamento deserto, ma solo per qualche ora. Chi l'ha avvisata che poteva tentare il raid a Don Bosco? Amaramente il proprietario ha poi scoperto che, a cose fatte, non poteva afre altro che denunciare l'occupazione abusiva e poi rivolgersi al giudice sperando in un'accelerazione della procedura. Di fatto, fino a questa mattina non è stato possibile prelevare con la forza la donna da quell'appartamento occupato abusivamente.